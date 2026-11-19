Психолог Панченкова: желание все контролировать может вызвать анорексию
Стресс, стремление контролировать происходящее и недовольство внешностью могут способствовать развитию анорексии, рассказала клинический психолог Мария Панченкова, сообщает NEWS.ru.
«Анорексия часто начинается с недовольства внешностью, стресса или желания контролировать происходящее. На ее развитие также влияют нереалистичные стандарты красоты и генетическая предрасположенность. Постепенно ограничения становятся строже: сначала человек отказывается от отдельных продуктов, затем исключает целые группы еды, считает калории и тренируется, чтобы компенсировать съеденное. Обычно расстройство развивается под влиянием нескольких факторов. Заметить его можно еще до критической потери веса», — предупредила эксперт.
Психолог посоветовала обращать внимание на отказ от привычной пищи, частые взвешивания, стремление скрывать фигуру под одеждой и чрезмерные тренировки. Раздражительность и склонность к изоляции также могут указывать на расстройство.
Среди физических симптомов специалист назвала постоянное чувство холода, выпадение волос, обмороки, сухость кожи и нарушения менструального цикла.
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