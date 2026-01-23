Психолог из Подмосковья рассказал, как научить детей осознанному питанию

В условиях широкого доступа к фастфуду и сладостям задача родителей — научить детей осознанно относиться к питанию. Психолог НИКИ детства Марина Андриенко отмечает, что важно не просто выбирать полезные продукты, а понимать влияние еды на организм, настроение и самочувствие.

Эксперт подчеркивает, что осознанное питание начинается с доверия к собственному телу. Ребенок должен учиться распознавать сигналы голода и сытости, а не поддаваться рекламе или эмоциональному голоду. Вовлеченность — ключевой принцип: дети лучше усваивают информацию, когда участвуют в выборе продуктов, приготовлении пищи и сервировке.

Психолог советует не считать калории с детьми младшего возраста, чтобы не вызвать тревожное отношение к еде. С подростками можно обсуждать энергетическую ценность продуктов в образовательной форме, например, сравнивая калорийность с физической активностью. Важно объяснять, что растущий организм нуждается в разнообразном рационе, а не только в ограничении калорий.

Родители должны подавать пример: если взрослые выбирают здоровую пищу, ребенку будет проще перенять эти привычки. Психолог Нисо Одинаева подчеркивает, что осознанное питание — это не запреты, а совместное участие в выборе и приготовлении еды, что помогает детям принимать осознанные решения о своем рационе.

