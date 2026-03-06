Психолог Дугенцова объяснила, как пережить весну без нервных срывов

Психолог Дарья Дугенцова рассказала, как справиться с так называемым весенним обострением и сохранить работоспособность. Весной организм перестраивается, что влияет на настроение и сон, сообщает Life.ru .

Весной меняются биоритмы, увеличивается световой день, колеблются температура и атмосферное давление. Это влияет на выработку серотонина и мелатонина, провоцируя усталость, тревожность и проблемы со сном. После зимы нередко выявляется дефицит витаминов D, C и группы B, что усиливает вялость и снижает концентрацию.

Среди типичных симптомов — сонливость или бессонница, перепады аппетита, апатия по утрам, раздражительность, снижение работоспособности. При повышении температуры, боли в груди, одышке или обострении кожных заболеваний необходимо обратиться к врачу.

«В первую очередь необходимо наладить стабильный ритм жизни, чтобы не было активных и ярких внутренних эмоциональных колебаний. Соблюдаем режим сна, режим питания, принимаем витамины», — сказала Дугенцова.

Психолог рекомендовала ложиться спать в одно и то же время, ограничить гаджеты вечером, увеличить физическую активность и сократить информационную нагрузку. Антидепрессанты и биологически активные добавки допустимы только по назначению врача. Важно поддерживать водный баланс и контролировать уровень витамина D.

