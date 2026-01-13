Психиатры Подмосковья рассказали о первых признаках депрессии у детей

Всемирный день борьбы с депрессией отмечается 13 января, и специалисты НИКИ детства напомнили родителям и педагогам о признаках депрессии у детей и подростков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Депрессия у подростков все чаще приводит к снижению успеваемости, социальной изоляции и появлению суицидальных мыслей. Эксперты подчеркивают, что это не каприз и не временная «фаза», а серьезное психическое расстройство, требующее своевременного вмешательства.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что депрессия у детей может проявляться в виде лени, раздражительности или жалоб на здоровье, таких как головная боль или боль в животе. Если ребенок перестал радоваться привычным вещам, стал замкнутым, жалуется на боли или отказывается от общения, изменился аппетит — это тревожные сигналы.

К основным признакам детской депрессии относятся: резкое снижение интереса к любимым занятиям, частые жалобы на физические боли без медицинских причин, нарушение сна, потеря или усиление аппетита, раздражительность, замкнутость и снижение концентрации.

Психиатр НИКИ детства Юлия Пичугина подчеркнула, что особенно опасно, если симптомы сохраняются более двух недель. В этом случае необходима консультация врача.

Специалисты напоминают, что депрессия поддается лечению, а ранняя диагностика значительно повышает эффективность помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.