Прозрачные щеки и ноги эльфа: о чем просят клиенты клиник красоты в Крыму

Кандидат медицинских наук Дмитрий Крючков рассказал «Крымской газете» о самых необычных просьбах, с которыми к нему обращались пациенты.

Одна из самых странных среди просьб клиентов — создание «стеклянных тоннелей» в щеках, чтобы было видно процесс жевания, и операции по раздвоению языка.

«Одна девушка принесла морковку, требуя сделать ноги „ровными как этот овощ, без просветов“. Когда объяснили, что для этого нужно удалить надколенники, сделав ее инвалидом, она ответила: „Пусть, главное — красивые ножки“. В таких случаях мы принципиально отказываем», — вспоминает хирург.

По словам Крючкова, в Крыму всего 4-5 лицензированных клиник пластической хирургии, остальные работают «под черным флагом». После осложнений в историях болезни пишут, например, «удаление грыжи» вместо абдоминопластики и при этом доказать факт незаконной операции почти невозможно.

Особую опасность представляют инъекции гиалуроновой кислоты в грудь или ягодицы — препарат может мигрировать в легкие или мозг, вызывая смертельную эмболию. Хирург признается, что с годами стал чаще отказывать пациентам.

«Лучше не съем шоколадку, но буду спать спокойно. Эстетика — это про выбор, а не про выживание», — подчеркнул врач.

Отдельно Крючков отметил свое профессиональное табу — он принципиально не оперирует в Страстную неделю и большие христианские праздники. При этом признался, что многие коллеги суеверны: «Если уронил инструмент — наступи на него, чтобы не использовать снова. Это не просто приметы — это уважение к опыту, накопленному на грани жизни и смерти».