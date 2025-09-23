Простуда и сердце: как уберечь себя в период резкого похолодания

сегодня в 13:46

Врач Муртазалиева: резкое похолодание сказывается на людях с болезнями сердца

Врачи рекомендуют в период резкого осеннего похолодания после бабьего лета обратить особое внимание на свое самочувствие: тепло одеваться, пить витамины и сделать необходимые прививки, сообщает MIR24.TV .

По словам врача общей практики Диагностического клинического центра № 1 в Москве Джамилат Муртазалиевой, снижение температуры особенно сказывается на пациентах с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, дыхательными и опорно-двигательного аппарата.

«Мы ожидаем увеличение обращений с обострениями гипертонии, ишемической болезнью сердца, бронхита, астмы, артритами и артрозами. Кроме того, в такие периоды чаще фиксируются простудные заболевания», — сказала доктор.

Для минимизации вероятности заболеваний доктора советуют пациентам подбирать гардероб соответственно температурному режиму, не допускать переохлаждения организма, контролировать показатели артериального давления, не прекращать употребление прописанных медикаментов, воздерживаться от визитов в многолюдные места.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты и уделять внимание гигиеническим процедурам: чем лучше гигиена рук, тем сложнее патогенным организмам проникнуть в тело.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.