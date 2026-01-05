Прорыв в лечении и выявлении рака: в России разработан уникальный тест

Директор Передовой инженерной школы Дальневосточного Федерального университета Людмила Текутьева рассказала, что разработанная тест-система для экспресс-диагностики онкологии, созданная на основе ферментов морских организмов, будет готова к серийному производству в стране через три года, сообщает kp.ru .

«Лаборатории Передовой инженерной школы (ПИШ) работают над созданием ферментной тест-системы для экспресс-определения раковых заболеваний», — сказала Текутьева.

Ученые выявили морские микроорганизмы и бактерии, которые продуцируют ферменты щелочной фосфатазы для экспресс-диагностики рака. Они разработали технологию их синтеза, а теперь создают полный цикл для производства.

Российская разработка начала доклинические испытания. Их планируется закончить через два года. После этого специалисты проведут клинические испытания, они будут идти в течение года.

Затем новую технологию предложат для внедрения. То есть уникальный метод выявления онкологии на ранней стадии появится до 2030 года.

Ранее в РФ зарегистрировали препарат для лечения немелкоклеточного рака легкого.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.