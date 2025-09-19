Команда Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ прошла в очный этап форума «Россия — время команд» 2025. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Форум проходит с 19 по 20 сентября в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Команда принимает активное участие в различных мероприятиях, в том числе тематических секциях, мастер-классах ведущих экспертов, практических занятиях, интерактивных дискуссиях и командных активностях.

«Участие в Форуме «Россия — время команд» становится для нас мощным импульсом к развитию. Мы приобретаем новые знания и навыки, которые позволят еще активнее защищать права и интересы работников здравоохранения и укреплять роль профсоюза в системе здравоохранения региона», — сказала заместитель председателя Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Юлия Катанэ.

Форум объединяет более 1000 участников и 60 экспертов. Его цель — обсуждать российские практики и модели управления, искать новые подходы и решения.

Участие в форуме — это новый формат развития профсоюзного движения в здравоохранении Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.