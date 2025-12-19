Профсоюз медработников наградил фельдшера Ступинской подстанции скорой медицинской

Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации 17 декабря провел в Москве церемонию награждения знаками отличия профработников и активистов профсоюза медицинских организаций, проявивших мужество и самоотверженность при оказании медицинской помощи в зоне специальной военной операции, поддержке фронта и помощи участникам боевых действий. Награждение состоялось в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. Среди награжденных — более 70 человек из 61 региона России. Невзирая на опасность и смертельный риск, они выполняли свою работу с честью, достоинством и следуя врачебной клятве, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Герой России, фельдшер Ступинской подстанции скорой медицинской помощи Людмила Болилая была награждена медалью профсоюза за оказание медицинской помощи в зоне специальной военной операции «За самоотверженность и профессионализм».

«В зоне риска цена жизни возрастает многократно. Медики, сами подвергаясь риску, знают цену этой жизни, цену ожидания и ответственности за тех, кто сегодня находится на передовой. Ведь за каждым бойцом стоят близкие, которые ждут его возвращения, и именно это придает силы. Идти вперед и спасать — это долг медика. Важно сделать все, чтобы тех, кого ждут дома, действительно дождались. И тогда Победа точно будет за нами!» — обратилась Людмила Болилая к участникам пленума ЦК профсоюза работников здравоохранения после вручения профсоюзной награды.

Профсоюз подводил итоги Года защитника Отечества и Года трудовой доблести «Все для Победы». Председатель всероссийской организации Анатолий Домников подчеркнул, что медработники остались верны своему долгу, они служили в зоне СВО, спасая бойцов и поддерживая мирных жителей. Они настоящие герои. Профсоюз гордится ими.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.