Профессор Лотов начал консультировать врачей Клинской больницы каждую пятницу

Профессор, доктор медицинских наук Алексей Лотов теперь еженедельно проводит профессорские обходы, консультирует и оперирует в хирургическом отделении Клинской больницы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждую пятницу в Клинской больнице проходит профессорский обход с участием Алексея Лотова — профессора, доктора медицинских наук и врача высшей квалификации. Специалист с большим опытом в малоинвазивных и эндоскопических вмешательствах консультирует врачей, участвует в постановке диагнозов и проводит оперативные вмешательства.

Алексей Лотов помогает коллегам дистанционно и лично, в том числе участвует во врачебных консилиумах. В больнице он выполняет дренирование пациентов под ультразвуковой навигацией и с использованием рентген-контроля.

Заведующий хирургическим отделением Алексей Семенов отметил, что обходы с профессором полезны не только для пациентов, но и для всего коллектива, поскольку способствуют академичному подходу к лечению.

Профессор Лотов специализируется на гепатобилиарной хирургии, панкреатологии и гепатологии. Его консультации особенно востребованы при заболеваниях поджелудочной железы и печени, вызывающих механическую желтуху.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.