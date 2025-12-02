Привычка сутулиться и отсутствие движения: что «убивает» спину в офисе

Руководитель центра лечения боли клиники Фомина, нейрохирург Станислав Тимонин заявил, что все офисные сотрудники сталкивают с болью в спине, и у нее может быть несколько причин: неверное расположение монитора компьютера, отсутствие движения и перерывов в работе, а также привычка сутулиться, сообщает Газета.ru .

«Многочасовое сидение в кресле — один из главных факторов, который связан с болями в пояснице. В крупном обзоре, опубликованном в 2022 году в журнале Journal of Occupational Health, показали простую вещь: чем дольше человек сидит без движения, тем выше риск хронической боли в спине», — сказал доктор.

По его словам, вечерние занятия в спортзале не помогают. Несколько часов физических упражнений не способны исправить последствия целого дня в офисном кресле.

Оптимальная настройка высоты монитора, стула и расположения клавиатуры значительно уменьшает вероятность возникновения дискомфорта и болей в области шеи и спины. Это не чудо, а лишь следствие того, что организм перестает испытывать постоянную нагрузку из-за вынужденных неестественных положений. Принцип прост: верхний край дисплея должен находиться примерно на уровне взгляда, а сам монитор располагаться непосредственно перед пользователем, исключая необходимость длительного поворота головы в сторону.

