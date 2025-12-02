Приводит к бруксизму: как стресс разрушает зубы

Стоматолог Ольга Харламова рассказала, что хронический стресс может привести к разрушению зубов и развитию заболеваний десен. Она объяснила, как стресс влияет на полость рта и какие меры профилактики необходимы, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, стресс часто приводит к бруксизму — непроизвольному скрежетанию или сжатию зубов. Если человек сжимает зубы ночью дольше двух минут, это может вызвать трещины, сколы и повышенную чувствительность. Постоянное напряжение мышц нарушает работу челюстных суставов, что проявляется щелчками и болями при разговоре или приеме пищи.

Существует дневной и ночной бруксизм. Контролировать ночной сложно, а днем важно замечать напряжение мышц и использовать техники расслабления, например, переключение внимания на окружающие предметы.

Высокий уровень кортизола, гормона стресса, вызывает сухость во рту из-за снижения выработки слюны. Это приводит к развитию кариеса, заболеваний десен и появлению неприятного запаха. Слюна становится густой, увеличивается количество зубного налета, что повышает риск осложнений и потери зубов. Также возможно появление стоматита из-за трещин слизистой.

«Борьба со стрессом — ключ к здоровью полости рта: консультация с психологом, физическая активность и нормализация сна помогают устранить причины стоматологических проблем. Трекеры стресса могут вовремя предупредить о нарастании напряжения», — отметила Харламова.

Профилактика включает регулярную чистку зубов дважды в день с использованием нити или ирригатора. Средства гигиены должны подбираться индивидуально, так как состав слюны у всех разный.

Следует следить за питанием и водным балансом. Во время стресса люди часто пьют меньше воды, что ухудшает состав слюны и способствует размножению бактерий.

«Правильное питание с фруктами и овощами, отказ от газировки и сокращение сладкого полезны для полости рта и всего организма», — резюмировала эксперт.

