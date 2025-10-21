Принять себя: женщины с маленькой грудью отличаются низкой самооценкой

В медицинском центре Сивас Нумуне группа ученых провела научную работу, в которой участвовали 343 здоровые представительницы женского пола. На начальном этапе эксперимента измерялись параметры груди участниц. Затем женщинам предложили ответить на вопросы анкеты для оценки их самовосприятия и степени удовлетворенности собственным телом.

Полученные данные продемонстрировали, что женщины с более выразительными формами демонстрировали более высокую самооценку по сравнению с теми, у кого грудь была небольшого или среднего размера. Дополнительно, замужние женщины показали более положительную самооценку. Однако не было обнаружено существенных различий в восприятии собственного тела между женщинами, состоящими в браке, и одинокими.

Руководитель исследования, доктор Ясемин Алагез подчеркнула, что грудь для женщин — это не только орган, выполняющий биологическую функцию (кормление ребенка), но и символ женственности и привлекательности. Помимо этого, исследователи пришли к выводу, что взаимосвязь между объемом груди и уровнем самооценки не является определяющей. Внешние данные важны для женщин, но не оказывают решающего влияния на их психологическое состояние.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.