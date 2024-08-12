Принимавшему гормоны бодибилдеру из Подмосковья удалили 2 м кишки

У 25-летнего бодибилдера из подмосковного Домодедова случился тромбоз после приема гормональных препаратов, но хирургам удалось его спасти, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Мужчина попал в Домодедовскую больницу с сильными болями в животе. Доктора обследовали пациента и обнаружили острый мезентериальный тромбоз. Из-за него спортсмен мог скончаться.

Выяснилось, что тромбоз возник из-за приема бодибилдером гормональных препаратов — он прибегал к ним, чтобы нарастить массу тела. Врачам пришлось удалить мужчине 2 м тощей кишки, рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Домодедовской больницы Кирилл Овчинников. Теперь жизни спортсмена ничего не угрожает, но ему придется придерживаться диеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал Воробьев.