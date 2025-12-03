Приморские ученые нашли природное оружие против рака

Приморские ученые обнаружили в морской бактерии вещество, способное уничтожать клетки острого промиелоцитарного лейкоза, сообщается на сайте Тихоокеанского института биоорганической химии им. Елякова.

Элемент представляет собой полисахарид, выделенный из микроорганизма Cobetia marina. Он способствует синтезу белка TNF-a, активируя «рецепторы смерти» на клеточной поверхности, и нарушает мембранный потенциал митохондрий.

В обоих случаях вещество запускает процесс апоптоза, то есть запрограммированную гибель клеток. При этом оно практически не оказывает негативного воздействия на нормальные лимфоциты. Это делает лекарство, созданное на основе данного вещества, потенциально более безопасным для пациентов.

Однако ученым еще предстоит выяснить, применим ли этот механизм к другим типам раковых клеток, а также подтвердить его эффективность.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают лекарство, которое поможет жить до 120 лет. В ближайшие годы ученые начнут клинические испытания препарата от старости.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.