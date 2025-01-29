Прием специалистов НИКИ детства пройдет в Раменской больнице 31 января

С целью оказания помощи детям из Раменской детской больницы передвижной медицинский автобус ГБУЗ МО «Научно-исследовательский клинический институт детства» министерства здравоохранения Московской области 31 января осуществит поездку в сопровождении медицинского персонала. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

Выезд состоится 31 января в детской поликлинике по адресу: город Раменское, ул. Махова, дом № 19.

На прием к детям из бригады детских узких специалистов пригласят эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога, невролога, аллерголога, нефролога. К тому же, помимо консультативного приема, детям будет предложено сдать первичные анализы и обследования.

По запросу детской поликлиники может быть изменен состав мобильного комплекса.

Прием к специалистам НИКИ детства осуществляется только по предварительной записи. Она осуществляется через участкового педиатра по месту жительства, при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.