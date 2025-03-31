Преграда на пути к стройности: как сбои в биохимических процессах влияют на вес

Нутрициолог Маргарита Валеева заявила, что избыточный вес может быть следствием не только калорийности, но и нарушения биохимических процессов в организме, сообщает RuNews24.ru .

«Речь идет о гормонах, ферментах, метаболических реакциях и о балансе витаминов и минералов. Когда этот баланс нарушен, организм может оказаться в состоянии хронического стресса или дефицита», — сказала доктор.

По ее словам, такое состояние приводит к замедлению обмена веществ и блокировке жиросжигания.

Речь идет об инсулинорезистентности, дефиците железа, недостатке витамина D и дисфункции щитовидной железы. Все эти факторы могут затруднить процесс похудения.

Так, недостаточно резистентные к инсулину клетки мешают ему выполнять свою функцию и расщеплять жир, недостаток железа замедляет обмен веществ и порождает хроническую усталость, а витамин D регулирует вес.