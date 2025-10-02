Праздник для беременных пройдет в перинатальном центре Щелкова 7 октября

7 октября в России будет отмечаться день беременных. По этому поводу Щелковский перинатальный центр устраивает праздник для девушек в положении — участниц ждет масса приятных впечатлений: то, что нужно для любой беременной. На мероприятии предусмотрена увлекательная программа, наполненная приятными встречами, подарками и розыгрышем призов, главный из которых — контракт на роды. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Время начала праздника — 15:00, мероприятие пройдет по адресу: Щелково, улица Парковая, дом № 6.

В сентябре этого года в перинатальном центре Щелкова появились на свет 503 малыша: это на 20 больше, чем в предыдущем месяце. Мальчики в очередной раз стали лидерами — их родилось 282 против 221 девочки.

В их числе — восемь пар мальчиков-двойняшек, две пары девочек-двойняшек и три королевских двойни: так называют редкие в медицине случаи, когда рождаются близнецы разного пола.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.