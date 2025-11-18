Правильная обувь и внимательность: как избежать травм в гололед

Директор центра медицинской реабилитации Сеченовского университета, травматолог-ортопед Константин Терновой заявил, что при соблюдении определенных правил в опасный период гололеда можно обойтись без травм и сохранить здоровье, сообщает RT .

«Грубо говоря, смотреть под ноги, не писать СМС и носить правильную зимнюю обувь», — сказал доктор.

По его словам, ботинки или сапоги должны быть с рифленой подошвой, а среди самых опасных зон при падении — лучезапястный и тазобедренный суставы, а также затылок.

Падение на лед чаще всего происходит настолько внезапно, что даже человек с хорошей физической подготовкой не успевает сгруппироваться и избежать травмы.

Врач подчеркнул, что для людей старшего возраста с повышенным риском переломов падение особенно опасно, но ситуацию можно исправить в первые часы. Когда человек дошел до дома, следует обеспечить поврежденной конечности покой, прикладывать лед и зафиксировать место травмы эластичным бинтом, а также оставить конечность в приподнятом положении.

