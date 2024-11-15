Практики из Подмосковья представили на обучении информационных работников в Сочи

Центральный комитет Профсоюза работников здравоохранения РФ провел обучение информационных работников со всей России. Опытные спикеры, в числе которых начальник управления по связям с общественностью, работе с молодежью и международному сотрудничеству Профсоюза Ольга Жанкевич, поделились методами организации информационной работы, примерами качественного взаимодействия с аудиторией в социальных сетях и рассказали о возможностях вовлечения членов Профсоюза в жизнь коллектива, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В рамках обучения мы со специалистом Обкома Алиной Кашиной представили свои наработки по цифровизации профсоюзной деятельности и рассказали об успехах в построении информационной работы. Наши новости собирают высокий охват в информационном поле, который нередко достигает около двух миллионов. Это важный шаг на пути к популяризации Профсоюза в нашем регионе и укреплению имиджа организации. Каждый выступил по своей теме и поделился опытом с коллегами», — рассказал заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Виталий Еременко.

В завершении образовательного цикла участники получили сертификаты о прохождении курса, а Виталий Еременко был награжден почетной грамотой за высокую эффективность и профессионализм в постановке информационной работы организаций Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.