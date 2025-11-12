Пожилые жители Нижнего Тагила массово отказываются от прививок

В Нижнем Тагиле наблюдается тенденция массового отказа от вакцинации среди жителей старше 60 лет. На заседании комиссии по санитарно-эпидемиологическому благополучию замглавы местного Роспотребнадзора Ольга Котова сообщила о том, что в текущем сезоне против гриппа привились менее 40% пенсионеров от запланированного количества, передает «Поясним за Тагил» .

Она отметила, что ранее пожилые люди охотно проходили вакцинацию, однако в настоящее время наблюдается значительное снижение показателя.

Вице-мэр по социальной политике Валерий Суров заявил, что руководство медицинских учреждений должно активизировать работу по разъяснению старшему поколению опасности заражения вирусными инфекциями. Он акцентировал внимание на важности проведения информационных кампаний совместно с крупными предприятиями, чтобы рассказать пенсионерам о рисках заболеваний и защитной роли вакцинации.

Суров добавил, что трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья также пренебрегают вакцинацией. При этом он отметил стабильность эпидемиологической обстановки в городе, сообщив о выполнении плана по иммунизации на 75% и наличии более 27 тысяч доз вакцины против гриппа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.