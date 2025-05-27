Послеожоговую контрактуру шеи устранил пластический хирург Пушкинской больницы

В стационаре № 2 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. начато оказание медицинской помощи по профилю пластическая хирургия, основное направление — проведение реконструктивно-восстановительных операций, которые направлены на восстановление функциональных нарушений, устранение дефектов и деформаций, полученных в результате травм или заболеваний. Одной из первых пациенток отделения стала Антонина Яковлевна. В результате несчастного случая она получила термический ожог шеи и груди, серьезно были повреждены поверхностные и глубокие слои кожи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ожог я получила более 2-х лет назад: во время приготовления пищи случайно оступилась, выплеснула воду в сковороду в хорошо разогретое масло, которое тут же и вспыхнуло… Шок, боль, состояние близкое к критическому, по скорой помощи меня доставили в ожоговый центр, где оказали первую неотложную помощь, там я пробыла около 10 дней. У меня был серьезный ожог, травмировано 50% кожного покрова, лечение и восстановление усугублялось сопутствующими заболеваниями (диабет, язва желудка и др.). Заживление происходило медленно, в результате кожа от подбородка до груди натянулась, перестала быть эластичной, голова оказалась притянутой к груди, не то что выпрямить, поднять на мгновенье голову не было возможности. Сравнительно недавно узнала, что в Ивантеевском стационаре лечат пациентов после травм и помогают им восстановиться, но сначала нужно проконсультироваться. Я уже и не верила, что смогу вернуться к более-менее полноценной жизни, но здесь меня обнадежили… Прошло чуть больше месяца после моего первого визита в отделение: подготовили к операции, провели ее, сейчас восстанавливаюсь потихоньку, из стационара уже выписалась, но регулярно прихожу на процедуры. Здоровому человеку больного не понять, но это счастье, когда можно держать голову ровно и смотреть вперед и по сторонам, а не только себе под ноги… Мне сложно выразить слова благодарности, спасибо вам, что вы есть и за то, что делаете…», — поделилась своей историей Антонина Яковлевна.

«Изучив историю болезни, было принято коллегиальное решение о проведении операции по устранению послеожоговой контрактуры шеи. В предоперационный период пациентку наблюдали и готовили к оперативному вмешательству врач-кардиолог-терапевт и эндокринолог, в послеоперационный период Антонину Яковлевну наблюдают хирург, кардиолог-терапевт и врач-эндокринолог. Несомненным преимуществом является наш многофункциональный стационар и командная работа, что позволило качественно провести лечение, которое прошло без возможных осложнений», — добавила пластический хирург, кандидат медицинских наук Александра Кузьмина.

На фото — процесс реабилитации, пациентка уже может не только поднимать голову, но и держать ее прямо. Этого она была лишена более 2 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.