Порция солнца: диетолог рассказала о пользе семечек

Врач общей практики и диетолог Елена Соломатина заявила, что семена подсолнечника богаты магнием и витамином E, а тыквенные семечки содержат цинк, очень полезный для иммунитета, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«При выборе семечек очень важно обращать внимание на производителя и условия хранения. Отдавайте предпочтение неочищенным экземплярам с нормальным, а не затхлым запахом. Также не храните семена на свету или в тепле», — рекомендовала доктор.

По ее словам, магний помогает поддерживать нормальное артериальное давление и способствует расслаблению стенок сосудов, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, формирование костной ткани, зубов и ногтей.

Витамин E положительно влияет на репродуктивную функцию. В составе семян подсолнечника также присутствуют клетчатка и селен, жирные кислоты омега-6.