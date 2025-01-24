Порядка 525 человек прошли обучение в школах паллиативного пациента Подмосковья

В Московской области работают 36 школ паллиативного пациента. Здесь обучают родственников и соцработников основам правильного ухода за паллиативными пациентами. Занятия проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Паллиативным пациентам требуется регулярный и особый уход. В этих школах родственникам и соцработникам объясняют, как создать комфортные условия для паллиативного больного дома. Всего в прошлом году обучение в школах прошли 522 человека, а с начала этого уже 50», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Обучение проводится бесплатно. Ознакомиться с адресами школ, графиком и темами занятий можно на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.