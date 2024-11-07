Порядка 100 медработников приняты в штат больницы Балашихи за октябрь

Почти 100 медработников приняты в штат Балашихинской больницы в октябре. Из них коллективы поликлиник и стационаров пополнили 48 врачей и 46 медсестер. В поликлиниках начали работать 18 новых участковых терапевтов. Еще 4 участковых педиатра пришли в детские поликлиники № 2 и 17, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«При зачислении в штат для врачей и среднего медперсонала предусмотрены различные меры соцподдержки. Медработники могут приобрести жилье по социальной ипотеке, получить компенсацию аренды жилья до 20 тыс. рублей ежемесячно. Также содействуем в устройстве ребенка в детсад и школу», — сказал главный врач Михаил Антипов.

Для молодых специалистов предусмотрена ежемесячная надбавка. Трудоустроенные в течение года после окончания вуза, они дополнительно получают 15 тыс. рублей, средний медперсонал — 7 тыс. рублей. Действует ежемесячная губернаторская доплата до 32 тыс. рублей участковым терапевтам и педиатрам. Врачам, впервые принятым на работу в поликлиники, доступна единовременная выплата 300 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.