Помощь организму: почему протертые томаты должны быть в рационе каждой женщины

Томаты давно известны своими полезными свойствами, но не все знают, что их термически обработанная форма, например, протертая мякоть, может быть особенно ценна для женского организма. Об этом сообщила РИАМО главный технолог бренда «Пиканта» Светлана Старова.

Одним из ключевых компонентов томатной мякоти является ликопин — каротиноид, обладающий мощными антиоксидантными свойствами. Исследования показывают, что ликопин лучше усваивается именно из термически обработанных томатов. Это вещество не только придает овощам насыщенный красный цвет, но и помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также защищает кожу от фотостарения, вызванного ультрафиолетовым излучением. Однако даже при употреблении продуктов, богатых ликопином, не стоит пренебрегать использованием солнцезащитных средств.

Кроме ликопина, протертая мякоть томатов содержит калий, витамины группы В, витамины С и Е. Витамины группы В поддерживают здоровье нервной системы, способствуют нормализации обмена веществ и помогают организму справляться со стрессом. Витамин С укрепляет иммунитет, а витамин Е играет важную роль в поддержании молодости кожи.

Регулярное включение томатной мякоти в рацион может способствовать улучшению состояния кожи, волос и ногтей, а также помогает поддерживать нормальный вес благодаря низкой калорийности и отсутствию лишних добавок. Это универсальный ингредиент, который можно использовать для приготовления супов, соусов и рагу, сохраняя пользу свежих овощей в любое время года.

«Органическое соединение, которое содержится в томатах, способствует восстановлению клеток и влияет на нормализацию работы сосудов. Ликопин сохраняет свои полезные свойства даже после термической обработки томатов, обеспечивая их содержание как в свежих овощах, так и в составе переработанных продуктов, как, например, в протертой мякоти томатов», — отметила Старова.

Натуральные продукты, в том числе и протертая мякоть томатов, становятся основой не только здорового питания, но и естественной красоты. Их употребление — это простой и вкусный способ заботиться о своем организме, обеспечивая его необходимыми витаминами и антиоксидантами.