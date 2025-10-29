Помогут лосось и орехи: как правильное питание улучшает состояние кожи

Врач-диетолог Ольга Редина заявила, что продукты с омега-3 жирными кислотами обладают антиоксидантными свойствами, способствующими улучшению качества и структуры кожи, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Омега-3 жирные кислоты можно получить из таких продуктов питания, как лосось, орехи, авокадо и льняное масло. Если включить их в рацион, то кожа станет более напитанной, сияющей, увеличится ее тургор, а морщины станут менее заметными и скорость их образования значительно снизится», — сказала доктор.

По ее словам, фрукты также богаты антиоксидантами, включая бета-каротин, витамины E и C. Эти вещества активно нейтрализуют свободные радикалы, представляющие собой соединения, способные наносить вред клеткам кожи и провоцировать появление морщин.

Включение в ежедневное меню таких продуктов, как помидоры, болгарский перец, брокколи, шпинат, апельсины и красные яблоки, способствует поддержанию здоровья кожи. Эти продукты благодаря своим антиоксидантным свойствам улучшают состояние кожного покрова, делая его более здоровым и сияющим.

