«Полиомиелита нет, вакцина опасна»: врач разоблачил главные мифы о болезни

Существуют три популярных мифа о том, что полиомиелит исчез, вакцина опасна и прививка якобы вызывает паралич, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

24 октября отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Это заразное инфекционное заболевание, которое может приводить к поражению нервной системы, в том числе параличу в разных частях организма. Вирус обычно проникает через пищеварительный тракт.

«Первый миф связан с тем, что полиомиелита больше нет и не надо прививаться. Пока вирус циркулирует в мире, например, в Афганистане и Пакистане — последних странах с эндемичным диким вирусом, риск завоза существует. История знает примеры: вспышки в Нидерландах (1992), Сирии (2013), Израиле (2022) — все в непривитых или недостаточно привитых группах», — сказал Неронов.

Он добавил, что второй миф вращается вокруг того, что живая вакцина (ОПВ) опасна — лучше не делать прививку вообще.

«Да, ОПВ (оральная полиовакцина) содержит ослабленный вирус и в редких случаях может вызвать ВАП (вакциноассоциированный полиомиелит — ред.). Однако в странах с высоким охватом вакцинацией риск минимален. В России с 2008 года используется комбинированная схема: первые две дозы — инактивированная вакцина (ИПВ, безопасна для всех), последующие — ОПВ. Это снижает риск ВАП почти до нуля и обеспечивает надежную защиту», — рассказал врач.

Неронов поделился, что третий миф порождает мнение, будто прививка вызывает паралич.

«Это путаница с крайне редким осложнением ВАП, которое возникает только при низком коллективном иммунитете. У привитого ребенка, живущего среди других привитых, риск ВАП практически отсутствует. А риск дикого полиомиелита без прививки — реален и необратим», — подчеркнул инфекционист.

