«Когда пациент приходит в аптеку, он покупает именно упаковку. В ней есть инструкция и так далее. Но часто бывает, когда у нас заболела голова и нужно купить одну-две таблетки. Зачем из-за этого покупать десять таблеток? То есть доза не соответствует содержанию упаковки, и препараты очень часто выкидываются», — сказал Фаррахов.

По его словам, более оптимальным можно считать вариант, когда фармацевтические компании часто поставляют медикаменты в больших упаковках, таких как мешки или контейнеры, предназначенные для дальнейшей дозировки в аптеках.

Эта практика позволяет аптекам отмерять необходимое количество лекарства для каждого пациента, в соответствии с предписанным курсом лечения. Такой подход особенно выгоден при государственных закупках, поскольку позволяет оптимизировать расходы.

Аптеки, в свою очередь, имеют возможность предоставлять индивидуальный подход к каждому клиенту. В Соединенных Штатах Америки около 70% семаглутида изготавливается именно в производственных аптеках. В Германии многие лекарства производятся аптеками и закупаются российским фондом «Круг добра». Это свидетельствует о том, что современные аптеки способны производить препараты любой сложности, гарантируя качество и внушая доверие потребителям.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.