Похудение и здоровый сон: эксперты рассказали о пользе куриных яиц

«Яйца — питательная пища. В них много белка и витаминов группы В, а также Е, D, A и K, есть фолиевая кислота, ненасыщенные жирные кислоты, холин и полезные минералы. Они являются ценным источником белка для пожилых людей, которые теряют физическую форму из-за возрастных изменений», — говорится в исследовании.

Кроме того, ученые из университета Шахида Бехешти ранее выяснили, что куриные яйца на 60% снижают уровень агрессии: это связано с содержащимся в продукте триптофаном — аминокислотой, которая влияет на выработку в организме серотонина, нейромедиатора, связанного с ощущением счастья.

Нутрициолог из России Игорь Строков также заявил, чтобы сбросить вес при помощи яиц, необходимо есть их только вечером: животные белки усваиваются лучше, чем растительные, и лучше их употреблять на ужин, обеспечивая отличный сон.