Похмелье тяжелее: почему после 30 лет становится сложно пить алкоголь?

Врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион рассказала, почему после 30 лет сложнее становится пить алкоголь, а похмелье становится тяжелее и длится дольше, сообщает Газета.ru .

Как отметила эксперт, с возрастом организм начинает хуже перерабатывать алкоголь из-за уменьшения количества ферментов, особенно в печени. Этанол превращается в токсичный ацетальдегид, который почти в 10 раз опаснее спирта. Именно он и вызывает тошноту, тахикардию, гиперемию кожи и другие неприятные последствия. Только около 10% алкоголя выводится из организма через пот, мочу, дыхание, остальная часть расщепляется с помощью печени.

Также, по мнению врача, на непереносимость алкоголя может влиять прием лекарств, изменяющих активность ферментов, которые участвуют в метаболизме алкоголя. Хронические болезни в печени, почках, сердце ухудшают метаболизм.

Пол и вес также влияют на процесс. Например, у женщин алкоголь усваивается медленнее, чем у мужчин. А чем выше вес человека, тем быстрее расщепляется спирт. Также прием пищи может замедлить всасывание алкоголя, тем самым смягчая его эффект.

«В заключение стоит отметить, что самый действенный способ избежать негативных последствий — это контролировать количество употребляемого спиртного», — заключила Литвинова-Гразион.