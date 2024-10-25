Подросток из Подмосковья повторно попал в больницу с переломом руки

В Московскую областную травматолого-ортопедическую больницу поступил юноша после падения с самоката. Подросток упал на руку, но рука у ребенка уже была сломана до падения, на конечности стоял дистракционный аппарат. Поэтому при падении сломалась металлическая конструкция, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«К сожалению, мы довольно часто встречаемся с подобными случаями, когда не соблюдение режима приводит к повторному хирургическому лечению. Специалистами МОДКТОБ удалены изогнутые и мигрировавшие стержни. Так как перелом еще не сросся, произведена замена поврежденных элементов аппарата с коррекцией оси плечевой кости», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Ребенок чувствует себя удовлетворительно и уже выписан из стационара на амбулаторное лечение. Специалисты надеются, что демонтаж обновленного дистракционного аппарата проведут уже после полного сращения перелома.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.