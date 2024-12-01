Подмосковным родителям назвали симптомы повышенного давления у детей

Повышенное давление, или артериальная гипертензия, может встречаться не только у взрослых, но и у детей. В детском возрасте она может наблюдаться как без определенной причины, так и быть связанной с имеющейся патологией, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Чаще всего наблюдается именно второй вариант, когда к повышению артериального давления приводят болезни почек, эндокринные нарушения, опухоли, сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, артериальная гипертензия может быть спровоцирована побочным действием лекарств, например, гормональных препаратов или средств от насморка, а также обусловлена генетикой.

Основные признаки повышенного давления у детей: головокружение, головная боль, снижение остроты зрения, рвота, носовые кровотечения. В ряде случаев могут появляться резкое чувство страха, потливость.

Родителям важно контролировать состояние ребенка, ведь своевременно принятые меры помогут избежать осложнений. Рекомендуется руководствоваться таблицами норм артериального давления, соответствующих возрасту. Длительное течение артериальной гипертензии без терапии может повлечь за собой более тяжелые последствия, в том числе острые сосудистые катастрофы, такие как инсульт или инфаркт.

У детей профилактика и лечение повышенного артериального давления более эффективны, чем у взрослых. Важно избегать стрессов, снизить учебную нагрузку, установить четкий распорядок дня, чаще бывать на свежем воздухе, увеличить физическую активность для детей с малоподвижным образом жизни. Сон ребенка должен быть не менее 8 часов. Важно также рациональное питание с минимальным количеством поваренной соли. А если у ребенка избыточный вес, необходимо постепенно снижать массу тела.

Как ранее отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.