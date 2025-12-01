Подмосковный врач рассказала, как узнать свой ВИЧ-статус и пройти обследование

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В настоящее время в Подмосковье 42 тысячи человек находятся под наблюдением специалистов и принимают антиретровирусную терапию. В области обеспечен универсальный доступ к терапии, которую специалисты назначают в день постановки диагноза ВИЧ-инфекция. С каждым днем все больше людей, живущих с ВИЧ, вовлекаются в лечение, и, как следствие, число новых случаев инфицирования сокращается. Возраст людей, живущих с ВИЧ в Подмосковье в основном составляет 35-50 лет. Чаще всего передача инфекции происходит половым путем — 86,1%. Узнав о положительном ВИЧ-статусе, человек может принять меры предосторожности, чтобы не допустить передачи ВИЧ другим людям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Возможность получить медпомощь при ВИЧ-инфекции есть у каждого жителя Подмосковья. Современная терапия позволяет вести привычный образ жизни, в том числе планировать рождение здоровых детей. В настоящее время 87,6% пациентов, получающих антиретровирусную терапию (АРТ) достигли вирусологической эффективности, то есть имеют неопределяемую вирусную нагрузки», — рассказала врач-терапевт отделения медпрофилактики Луховицкой больницы Екатерина Костюченко.

ВИЧ-инфекция переходит в разряд контролируемых заболеваний и позволяет обеспечивать инфекционную безопасность региона. О том, как пройти исследование на ВИЧ, узнать свой ВИЧ-статус, жители округа Луховицы могут получить дополнительную информацию по телефону у администратора центральной поликлиники 8 (916) 497-97-24. Для анонимного тестирования обращаться в кабинет № 207 центральной поликлиники и кабинет № 12 клинико-диагностической лаборатории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.