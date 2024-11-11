Подмосковный врач рассказала, для чего нужен «третий скниниг»

На сроке 34-35 недель беременности всем женщинам проводится ультразвуковое исследование, которое позволяет оценить рост, развитие и предполагаемую массу плода, оценить состояние плаценты и околоподных вод. Кроме того, во время него врач может определить осложнения беременности, которые могут серьезно повлиять на сроки и метод родоразрешения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Проведение ультразвукового контроля состояния здоровья мамы и малыша на этом сроке очень важно, ведь к конце беременности у женщины тоже могут развиться осложнения, которые могут негативно отразиться на исходе беременности. Ни в коем случае не стоит его игнорировать», — сказала акушер-гинеколог МОНИИАГ Яна Андросова.

Она отметила, что согласно нормативным документам, по которым работают врачи, беременным женщинам проводится фактически только два скрининговых исследования и дополнительно УЗИ на сроке 34-35 недель. Все они являются обязательными. Поскольку выражение «третий скрининг» является устоявшимся, более понятным для женщин и отражающим смысл исследования, врачи используют в общении с пациентами и его.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.