сегодня в 12:44

Подмосковный врач противотуберкулезного диспансера рассказал, что такое диаскинтест

Главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин рассказала, что диаскинтест — это современный метод диагностики туберкулеза, который представляет собой внутрикожную пробу с использованием специфических антигенов, не содержащихся в вакцине БЦЖ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По его словам, тест позволяет выявить инфекцию и оценить активность заболевания, обеспечивая высокую точность результатов и минимизируя ложноположительные реакции.

«В отличие от пробы манту, диаскинтест исключает ложноположительные результаты, что особенно важно для точной диагностики. Этот тест рекомендуется использовать как дополнительный метод при сомнительных результатах манту, позволяя более точно выявлять активные формы заболевания», — отметил Смердин.

Тест рекомендуется проводить ежегодно детям старше 8 лет и взрослым в случае подозрения на туберкулез, особенно при длительном повышении температуры и других неспецифических симптомах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.