Подмосковный нарколог рассказал о вреде алкоголя для кишечника

Даже люди, далекие от медицины, наверняка слышали о том, какую огромную роль в здоровье человека играет баланс бактерий в организме. Микрофлора кишечника — это бактерии, грибки и другие микроорганизмы, которые в нем обитают. Когда они находятся в балансе, иммунитет крепнет, человек чувствует себя хорошо. Но некоторые факторы способны внести настоящий хаос в нашу микрофлору. Один из них — алкоголь. Как же спиртные напитки способны нарушить работу ЖКТ, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Алкоголь губительно воздействует на кишечную микрофлору, нарушая баланс полезных и вредных бактерий. Регулярное употребление спиртного снижает количество важных лактобактерий и бифидобактерий, одновременно увеличивая число вредоносных бактерий, выделяющих токсины и провоцирующих воспалительные реакции. К этому добавляется повреждение слизистой кишечника, ухудшение барьерной функции стенок и повышение кислотности, создающей благоприятные условия для роста патогенов. Все вместе это ведет к развитию синдрома «дырявого кишечника», при котором увеличивается всасывание токсических веществ через кишечную стенку в кровоток и приводит к воспалению и поражению органов и проблемам пищеварения», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта и нормализации микробиоты важно соблюдать ряд рекомендаций. Рацион должен включать достаточное количество клетчатки, овощей, фруктов, молочной и ферментированной продукции. Следует исключить фаст-фуд, излишне жирные блюда и сладкие газированные напитки. Важно отказаться от курения и употребления алкоголя. А умеренная физическая активность поможет ускорить метаболизм и укрепить иммунитет.

Сейчас проходит неделя профилактики заболеваний ЖКТ.

