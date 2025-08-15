Подмосковный нарколог рассказал, какой алкоголь не стоит покупать

О том, какие алкогольные напитки не следует покупать и к чему может привести их употребление, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«К сожалению, даже небольшого количества контрафактного алкоголя может быть достаточно для самых страшных последствий. Такой недорогой алкоголь, который зачастую продается на розлив, не имеет никаких документов и маркировки, может быть в буквальном смысле смертельно опасен. Ядовитые соединения, а особенно метиловый спирт, приводят к смертельным отравлениям. При этом, метиловый спирт не отличается по вкусу и запаху от этилового спирта. Из-за этого, люди, употребившие суррогат, ничего не подозревают и поздно обращаются за помощью, уже когда состояние становится тяжелым. Ведь, даже маленькие дозы представляют опасность и могут привести к слепоте. После употребления такого фальсифицированного алкоголя быстро появляются симптомы отравления: головокружение, недомогание, боли в животе, сначала возбуждение, а потом потеря сознания. Самое страшное последствие — летальный исход», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что ни в коем случае нельзя покупать алкоголь с рук, без какого-либо наименования, информации о производителе. Никто не знает, как и при каких условиях делали этот напиток. А самое простое — просто не употреблять алкоголь вовсе. Ведь безопасных доз не существует.

