Подмосковный нарколог провел профилактическую беседу со школьниками

Заместитель главного врача по диспансерно-поликлинической работе областного клинического наркодиспансера Александр Сааков провел профилактическую работу со школьниками Подмосковья. Работа ведется практически на протяжении всего год, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Большая часть нашей работы связана с подрастающим поколением. Мы понимаем, как важно дать достоверную информацию нашим детям, ответить на их вопросы, рассказать о последствиях употребления алкоголя, наркотиков, курения. К сожалению, в молодежной среде ходит множество мифов, а ребятам часто даже просто не у кого спросить. Поэтому наша задача — организовать встречи, которые, во-первых, будут интересны детям, а во-вторых, дадут им актуальную информацию из первых рук», — отметил нарколог.

Он добавил, что специалисты диспансера проводят встречи в самых разных форматах. Это и классические беседы и лекции, и встречи в игровом формате, когда дети проигрывают различные жизненные ситуации и получают ответы на свои вопросы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.