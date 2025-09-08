Подмосковный МОЦОМД продолжает привлекать опытных специалистов

Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) уверенно укрепляет свои позиции, привлекая лучших специалистов столичного региона: за последние полгода значительно увеличилось число опытных акушеров-гинекологов, выбравших этот центр для своей профессиональной деятельности. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к МОЦОМД как к работодателю и о привлекательных условиях работы, созданных для специалистов в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Елизавета Михайловская — врач акушер-гинеколог. Пришла из центра планирование семьи и репродукции на Севастопольском. Как признается сама доктор предыдущее место работы дало ей уникальный опыт ведения сложных случаев беременности и помощи женщинам с репродуктивными проблемами. Специалист работает в МОЦОМД в отделение патологии беременности. Мария Голова — врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. Пришла из Инфекционной клинической больницы N2 города Москвы. Доктор работает в родовом отделении и занимается ведением, лечением и родоразрешением беременности с акушерской, сопутствующей соматической и инфекционной патологией. Вслед за Марией из Инфекционной клинической больницы N2 в акушерское обсервационное отделение МОЦОМД пришел и Виктор Каприан, врач акушер-гинеколог. За плечами Виктора Каприана — годы успешной практики в ведущих государственных и частных клиниках Москвы.

«Привлечение опытных специалистов в МОЦОМД неизменно продолжает быть важной частью политики нашего центра. А улучшение качества медицинского обслуживания — нашей приоритетной задачей», — подчеркнул главный врач МОЦОМД Александр Григорьев.

В Московской области существует ряд привлекательных привилегий, которые доступны врачам медицинских учреждений Подмосковья: ежемесячная компенсационная выплата, программа «приведи друга», бюджетная ипотека, ежемесячная доплата молодым специалистам. Все они активно применяются в МОЦОМД для привлечения как молодых, так и опытных кадров.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.