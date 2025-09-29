Подмосковный кардиолог рассказал, как сохранить сердце здоровым

Ежегодно 29 сентября во всем мире отмечают День сердца. Врач-кардиолог Домодедовской больницы Леонид Гинзбург рассказал, что большую часть преждевременных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) можно предотвратить. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Основной враг наших сосудов — атеросклероз. Причины его образования многообразны: это нарушение липидного обмена вследствие неправильного питания и малоподвижного образа жизни, гипертоническая болезнь, нарушения ритма сердца, генетическая предрасположенность. Все эти факторы приводят к ишемической болезни сердца с последующим развитием инфаркта миокарда, инсульта, а также пороков сердца», — объясняет Леонид Гинзбург.

Симптомы, которые говорят о наличие проблем с сердцем: скачки пульса и артериального давления, боли в грудной клетке, одышка при небольшой нагрузке, повышенная утомляемость, отеки на ногах, головные боли.

Со слов врача, больше половины людей в возрасте 30–65 лет чувствуют такие симптомы, но только треть обращается за медицинской помощью. Остальные игнорируют симптомы, тем самым повышая риски возможных осложнений.

«Своевременная диагностика играет ключевую роль в предотвращении развития сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное прохождение ЭКГ и контроль за уровнем холестерина позволяют выявить проблемы на самой ранней стадии. Среди других основных мер: отказ от курения, так как это главный „провокатор“ инфарктов. Сбалансированное питание: упор на овощи и фрукты, варенные и приготовленные на пару блюда. Консультация с диетологом поможет составить персональный рацион. И, конечно, регулярная физическая активность. Сердце — это мышца, которую нужно тренировать. Идеально подойдут кардионагрузки: быстрая ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде», — комментирует Леонид Гинзбург.

Сделайте первый шаг уже сегодня: откажитесь от лифта, выйдите на прогулку или просто измерьте давление. Здоровье сердца складывается из малых, но регулярных шагов. Но главный — прохождение диспансеризации. Записаться можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.