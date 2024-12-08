Подмосковные врачи успешно родоразрешили пациентку с миомой размером 10 см

В Клинскую больницу поступила 43-летняя женщина на позднем сроке осложненной беременности. Еще в начале беременности у пациентки была выявлена миома матки, имевшая незначительные размеры. Врачи приняли решение продолжать наблюдение за патологией и не удалять ее, так как это могло навредить плоду. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

При такой патологии женщина не могла родить ребенка естественным путем. Поэтому на сроке беременности 39 недель ей провели операцию кесарево сечение. На свет появился здоровый мальчик весом 3 490 г и ростом 53 см.

Сложность операции состояла в том, что миома располагалась по ребру матки, где находятся крупные сосуды. Опытные хирурги аккуратно удалили новообразование диаметром 10 см, не затронув сосуды. Гистология показала, что оно доброкачественное. Удалось сохранить пациентке орган, в будущем при желании она вновь сможет стать мамой.

Сейчас мама и малыш уже выписаны домой под амбулаторное наблюдение.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе. Кроме того, в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.