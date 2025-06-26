Подмосковные врачи спасли подростка, врезавшегося в дерево на электросамокате

В тяжелом состоянии бригадой скорой помощи был доставлен 16-летний мальчик в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ). Катаясь на электросамокате, он не справился с управлением, и врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В ходе обследования врачи диагностировали отрывной перелом задней крестообразной связки с отломом части кости. Это серьезная травма коленного сустава, при которой происходит разрыв связки и отрыв костного фрагмента, к которому она крепится. Кроме того, у пациента переломы позвоночника и грудины.

«Мы открыто, то есть сделав разрез, зафиксировали отрывной перелом безголовчатыми винтами, которые в последующем не нужно удалять. Сейчас подросток чувствует себя хорошо: он отдыхает дома и ждет, когда его кости срастутся. Для этого потребуется около месяца постельного режима. Затем его ждет повторная госпитализация для реабилитационного лечения», — прокомментировал заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 МОДКТОБ Сергей Катин.

Со слов специалиста, после реабилитации мальчик сможет вернуться к обычной жизни, полностью восстановив движение в ноге.

Врачи напоминают, поездки на самокатах требуют соблюдения правил дорожного движения. Необходимо быть внимательным к пешеходам и другим участникам движения. Важно избегать резких маневров, которые могут привести к авариям. Для защиты от падения надевайте шлем и специальное снаряжение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.