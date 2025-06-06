Подмосковные врачи спасли подростка после укуса змеи

В Раменскую больницу бригадой скорой помощи экстренно была доставлена 14-летняя девочка, которую укусила змея. Гуляя в парке, ребенок попытался поймать рептилию, предполагая, что это уж. В результате от воздействия яда у нее возник сильный отек правой руки, а также покраснение кожи с нарушением кровообращения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пациентка в тяжелом состоянии провела 2 дня в реанимации, где ей вводилась специальная сыворотка против змеиного яда. Кроме того, осуществлялось лечение, направленное на нормализацию кровотока в сосудах верхней конечности для недопущения некроза тканей. Вместе с этим делалось и общая дезинтоксикационная терапия», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

Когда состояние девочки улучшилось, ее перевели в детское хирургическое отделение. Там ей проводилась противоаллергическая терапия, а также вводились препараты, нормализующие микроциркуляцию крови. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

Специалист напомнил, что несвоевременное обращение за медицинской помощью после укуса змеи может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. В том числе, к необратимым изменениям в системе кровообращения, влекущие некроз тканей конечности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.