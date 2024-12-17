Подмосковные ученые разработали подавляющий активность вирусов материал

Ученые из центра прикладной физики лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флерова ОИЯИ совместно с коллегами из Армении и Южной Африки создали материал, способный подавлять активность вирусов, сообщает пресс-служба администрации горокруга Дубна.

Разработка может использоваться, например, для фильтрации воды от бактерий и вирусов, чтобы сделать ее пригодной для питья, или в качестве барьерного материала в медицине. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Surfaces and Interfaces.

Такие обеззараживающие мембраны могут использоваться в установках для очистки воды. В персонализированной медицине возможно их применение в качестве эффективного покровного материала для ран и ожогов: на пораженные и от этого более уязвимые участки кожи не попадут вирусы и бактерии.

В дальнейшем планируется создать композитные противовирусные и бактерицидные материалы для медицинских изделий — например, инфузионные фильтры для тонкой очистки лекарств или респираторы, — которые не нужно будет обеззараживать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.