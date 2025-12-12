Подмосковная скорая запустила чат-бот для пациентов в Telegram

Теперь связаться с руководством Московской областной станции скорой медицинской помощи может любой житель Подмосковья. Достаточно написать в чат‑бот в Telegram. Каждый пациент или его родственники могут получить быструю и квалифицированную помощь в трудную минуту, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Подмосковная скорая круглосуточно стоит на страже здоровья жителей столичного региона. Наши медики всегда рядом, чтобы поддержать и защитить. Работают 53 подстанции и 91 пост «скорой» во всех муниципалитетах. Если же у вас возникли вопросы о работе скорой или что-то пошло не так при вызове медицинской бригады, вы можете обратиться в чат-бот. Допустим, вам хочется сказать теплые слова в адрес медиков или у вас есть идеи, как сделать экстренную службу Московской области лучше? Вы тоже можете написать боту в наш официальный телеграм-канал», — прокомментировала заместитель главного врача скорой помощи Подмосковья Наталья Дзуцева.

Отныне обратная связь с Подмосковной скорой стала еще удобнее. Чат-бот, как и «скорая», работает круглосуточно: обращаться можно в любое время. Ответы формируются быстро. Ни одно сообщение не останется без внимания. Интерфейс чат-бота скорой Московской области прост и понятен, нет никакой сложной регистрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.