Подмосковье вошло в пятерку лидеров по заявкам на медпрограмму

Московская область вошла в топ-5 регионов по числу заявок на программу «Лидерство в медицине». От региона подано 49 из более чем 1300 заявок со всей страны, сообщает пресс-служба организаторов.

Итоги заявочной кампании подвели организаторы программы, разработанной Мастерской управления «Сенеж», ЦНИИОИЗ Минздрава России при поддержке Минздрава РФ. Всего поступило более 1300 заявок из 89 регионов, 49 — из Подмосковья.

После дистанционного отбора 80 участников пригласят на очное обучение. Выпускники войдут в кадровый резерв системы здравоохранения.

Первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров отметил, что интерес к программе проявили опытные руководители.

«Это лидеры с серьезным управленческим опытом, готовые развивать региональные системы здравоохранения. Устойчивые результаты появляются там, где выстроено межведомственное сотрудничество», — сообщил Бочаров.

Обучение включает четыре модуля, два из них пройдут в регионах. Участники изучат федеральную политику в здравоохранении и разработают стратегии развития своих территорий.

Директор ЦНИИОИЗ Минздрава России Ольга Кобякова пояснила, что слушатели проведут аудит региональных систем и сформируют портфель проектов трансформации.

«По итогам будет создана стратегия с четкими инструментами достижения результата», — отметила Кобякова.

Лучшие выпускники смогут претендовать на руководящие должности в региональных системах здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.

