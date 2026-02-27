Подарочные сертификаты разыграют на Дне открытых дверей в Королевском роддоме

Встречи с будущими родителями в таком формате организуют здесь дважды в месяц для того, чтобы познакомить будущих родителей с врачами, условиями размещения и особенностями работы учреждения. В этом году в преддверии Международного женского дня будут разыграны два подарочных сертификата на комфортные роды в отдельном боксе.

«Мы с радостью приглашаем всех, кто готовится к рождению малыша. В рамках мероприятия наши гости смогут познакомиться с врачами, осмотреть палаты и отделения, а также получить ответы на все интересующие вопросы», — отметила заместитель главного врача Королевской больницы по акушерско-гинекологической помощи Юлия Яцевич.

Мероприятие начнется в 15:00 в конференц-зале на втором этаже роддома, расположенном по адресу: ул. Октябрьская, д. 30. Предварительная запись для участия не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.