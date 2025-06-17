Почти 800 тыс раз жители Подмосковья продлили рецепт на льготное лекарство онлайн

Жители Московской области могут продлить электронный рецепт на льготный лекарственный препарат без посещения поликлиники. Сделать это можно через телемедицинскую консультацию, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В Московской области большое внимание уделяется развитию телемедицины. Это позволяет пациенту избежать лишних походов в поликлинику и получить услугу через Интернет. С начала года почти 800 тыс. раз жители региона продлили электронный рецепт на льготное лекарство с помощью телемедицинских консультаций», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

С прошлого года напоминать о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства начала робот Светлана. Она также предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию. Звонки осуществляются с номера: 8 (498) 602-31-35.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.