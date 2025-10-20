Почти 800 тыс детей вакцинировались от гриппа в Подмосковье

В Московской области продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа как взрослых, так и детей. Сделать прививку ребенку можно в детской поликлинике по месту прикрепления, а также в школах и детских садах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Дети, особенно маленькие, находятся в группе риска по заболеваемости гриппом. Важно помнить, что болезнь может привести к опасным для жизни осложнениям, поэтому важно пройти вакцинацию. Это самый надежный способ защититься от болезни. В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 800 тыс. детей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.